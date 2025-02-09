BDDK açıkladı: Türkiye’nin döviz zenginleri hangi şehirlerde?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), il bazında döviz mevduatlarına ilişkin son verileri açıkladı. Türkiye’nin en fazla döviz biriktiren şehirleri belli olurken, İstanbul açık ara liderliğini korudu. Döviz mevduatında en büyük artışı ise Batman ve Ardahan yaşadı. Öte yandan, sadece 3 şehir döviz varlıklarını azaltarak Türk Lirası'na yöneldi.

İSTANBUL DÖVİZDE AÇIK ARA LİDER

Haber Global'e göre, Türkiye’nin finans merkezi olarak kabul edilen İstanbul, döviz mevduatında da zirvede yer aldı. BDDK’nın FinTürk veri tabanından alınan verilere göre, 2024 yılı itibarıyla İstanbul'da toplam 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL değerinde döviz mevduatı bulunuyor.

Kişi başına düşen döviz miktarı ise İstanbul’da 164 bin TL olarak hesaplandı. Bu rakam, 2023 yılında 15 bin 324 TL seviyesindeyken, son 1 yılda yüzde 5,59 oranında artış gösterdi.

İstanbul’un ardından en fazla döviz biriktiren iller sırasıyla; 765 milyar 795 milyon 325 bin TL ile Ankara, 289 milyar 820 milyon 502 bin TL ile İzmir, 202 milyar 925 milyon 246 bin TL ile Antalya oldu. Bu illerdeki döviz mevduatları, Türkiye genelindeki toplam döviz birikiminin büyük bir kısmını oluşturuyor.

DÖVİZ MEVDUATINI EN ÇOK ARTIRAN İL: BATMAN

Türkiye genelinde döviz birikiminde en büyük artışı yaşayan şehir Batman oldu. Son 1 yılda döviz mevduatını yüzde 50,41 oranında artıran Batman, kişi başına düşen döviz tutarında da önemli bir yükseliş kaydetti.

Batman’ı yüzde 44,09 ile Bilecik, yüzde 58,77 ile Ardahan takip etti.

Kişi başına düşen döviz mevduatının en düşük olduğu iller ise 5 bin 754 TL ile Hakkari, 5 bin 958 TL ile Şanlıurfa, 5 bin 971 TL ile Şırnak oldu.

SADECE 3 ŞEHİR DÖVİZ BOZDURDU

Ekonomi politikalarıyla Türk Lirası’na olan ilgi artarken, sadece 3 şehir döviz mevduatlarını azalttı. Bu şehirlerin isimleri paylaşılmasa da Türkiye genelinde döviz hesaplarının büyük çoğunluğunun artış gösterdiği belirtildi.

Öte yandan, döviz mevduatı en düşük olan il 1 milyon 137 bin 251 TL ile Ardahan oldu.