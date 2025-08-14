Beklenen rapor geldi: Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Adli Tıp Kurumu (ATK), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında hazırladığı raporda, mevcut tıbbi belgeler, tetkikler ve muayene bulgularına göre cezaevi şartlarında kalmasında sağlık yönünden engel bir durum bulunmadığını belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hazırlanan mütalaada, Çalık’ın ceza infaz kurumu koşullarında kalamayacağı yönünde bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

GEÇMİŞ SAĞLIK HİKAYESİ VE TEDAVİLERİ

Haberler.com'a göre, raporda, Çalık’ın Aralık 1999’da Marmara Üniversitesi Hastanesinde akut myeloid lösemi (AML-M4) tanısı aldığı, 2000 yılında 4 kür kemoterapi gördüğü ve 17 Nisan 2002’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “askerliğe elverişli olmadığı” yönünde rapor verildiği bilgisi yer aldı.

Ocak 2008’de sağ tükürük bezinde tümör (mukoepidermoid karsinom) nedeniyle ameliyat olduğu aktarılan Çalık’ın, İzmir Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği tarafından yapılan son değerlendirmesinde tümör açısından nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

25 Nisan 2023 tarihli Beylikdüzü Devlet Hastanesi raporunda, “silah bulundurma veya taşıma ruhsatı almasında sağlık açısından sakınca yoktur” değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.

SON TIBBİ BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde 23 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında yatan Çalık’ın blast oranının kemik iliği incelemesinde yüzde 1-2, flow sitometrisinde ise yüzde 4-5 olduğu kaydedildi. Boyundan alınan biyopsi sonucu “travmatik nöroma” (iyi huylu) olarak raporlandı. Mide biyopsisinde saptanan poliplerin de iyi huylu olduğu tespit edildi.

9 Temmuz’da göğüs ağrısı şikayetiyle yapılan EKG ve troponin testleri normal çıktı, ritim bozukluğu izlenmedi. Kardiyoloji kliniğinde yatışını gerektirecek bir bulgu bulunmadığı, taburcu edildiği ifade edildi.

16 Temmuz’daki muayenede kilo kaybı ve iştahsızlık şikayetleri olduğu, ancak genel durumunun iyi, bilincinin açık, desteksiz yürüyebildiği, kas kuvvetlerinin tam, tansiyon, nabız ve ateş değerlerinin normal olduğu kaydedildi.

Kemik iliği biyopsisinde blast oranı yüzde 3-4 olarak değerlendirildi, aktif hastalık bulgusu olmadığı ancak ileri değerlendirme için hematoloji ve onkoloji alanında deneyimli bir merkez tarafından yeniden incelenmesi gerektiği belirtildi.

AKTİF HASTALIK BULGUSU YOK

16 Temmuz 2025 tarihli İhtisas Kurulu raporunda, kemik iliği biyopsisinde aktif lösemi veya lenfoma bulgusuna rastlanmadığı, Çalık’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından yeniden değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

21 Temmuz’da 84 kilo olan Çalık’ın, 4 Ağustos’ta 85 kiloya ulaştığı, vücut kitle indeksinin normal sınırlarda olduğu belirtildi. Hematolojik açıdan remisyon durumunda olduğu ve aktif hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Kalın bağırsağında divertikül saptanan Çalık’ta divertikülit lehine bulguya rastlanmadığı, kilo kaybına yönelik tetkiklerde patolojik bulgu bulunmadığı ve ruhsal hastalık tespit edilmediği açıklandı.

CEZAEVİNDE KALMASINA ENGEL YOK

ATK raporunun sonuç bölümünde, “Mehmet Murat Çalık’ın mevcut tıbbi belge ve tetkikleri ile muayene bulgularına göre halihazırda tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında kalmasında sağlık yönünden engel bir durum tespit edilmemiştir” ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Murat Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından tutuklanmıştı. İzmir’deki cezaevinde tutuklu bulunan Çalık, 18 Temmuz’da rahatsızlanarak İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. ATK, Çalık’tan yeniden alınan kemik iliği patolojisi ve gerekli tetkikler sonrası hazırlanan raporda cezaevi koşullarında kalmasına engel bulunmadığını bildirdi.