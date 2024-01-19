Belarus Büyükelçisi Doğu Perinçek'i ziyaret etti! "Mücadelemiz çok kutuplu dünya için"
Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’i ziyaret etti. Görüşmede, Perinçek ve Rybak iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Büyükelçi Rybak’ın “Çok kutuplu bir dünya için mücadele ediyoruz” sözleri de dikkat çekti.
Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’i ziyaret etti, heyetler görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldı.
- Tek kutupluluğa karşı silahlı mücadelede, Suriye ve Irak’ın kuzeyi ile Karadeniz’in ön cephelerinde yer alıyoruz. Aramızdaki bu görüşme farklıdır. Çünkü aynı cephe ülkeleri olarak görüşüyoruZ. Ziyaretiniz bu açıdan çok anlamlı.
Perinçek, Belarus ve Türkiye’nin aynı cephenin ülkeleri olarak verdiği mücadeleye dikkat çekti.
Büyükelçi Rybak uzun zamandır bu görüşmeyi yapmak istediğini belirtti. Bölgesel mücadeledeki ortaklığa işaret eden Rybak, çok kutuplu dünya için mücadele ettiklerine dikkat çekti.
- Konuşacağımız çok konu ve birlikte yapacağımız çok iş var. Herkesin bilmesinde fayda var, meydan okumalar ve yaptırımlarla karşı karşıyayız. Çünkü çok kutuplu dünya için mücadele ediyoruz. Tüm dünya ülkelerinin çıkarlarını savunuyoruz. Fakat Belarus, kesinlikle barışçıl bir siyaset izlemektedir.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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