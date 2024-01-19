Belarus Büyükelçisi Doğu Perinçek'i ziyaret etti! "Mücadelemiz çok kutuplu dünya için"

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’i ziyaret etti, heyetler görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldı.

- Tek kutupluluğa karşı silahlı mücadelede, Suriye ve Irak’ın kuzeyi ile Karadeniz’in ön cephelerinde yer alıyoruz. Aramızdaki bu görüşme farklıdır. Çünkü aynı cephe ülkeleri olarak görüşüyoruZ. Ziyaretiniz bu açıdan çok anlamlı.

Perinçek, Belarus ve Türkiye’nin aynı cephenin ülkeleri olarak verdiği mücadeleye dikkat çekti.

Büyükelçi Rybak uzun zamandır bu görüşmeyi yapmak istediğini belirtti. Bölgesel mücadeledeki ortaklığa işaret eden Rybak, çok kutuplu dünya için mücadele ettiklerine dikkat çekti.