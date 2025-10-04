Berra’nın ölümünde yeni skandal: Kreş, hayatta olmayan çocuğu “okula geldi” diye kaydetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel bir anaokulunda yaşanan trajik olayda, 4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 12 Ağustos 2025 günü saat 13.30 sıralarında kreşin yüzme etkinliği sırasında fenalaşarak suyun üzerinde hareketsiz bulunan Berra, okul çalışanlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, ancak yedi gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ilk incelemede ölüm nedeni belirlenemeyince dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bağlı Birinci İhtisas Kurulu’na gönderildi. Ancak bu süreçte hazırlanan bilirkişi raporu ailenin tepkisine neden oldu.

BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN TARTIŞMALI "EPİLEPSİ" RAPORU

İki makine mühendisi ve bir öğretmenden oluşan bilirkişi heyeti, minik Berra’nın ölüm nedenini “epilepsiye bağlı nöbet” olarak değerlendirdi. Baba İsmail Dizi bu karara sert tepki göstererek, “Kızımın epilepsi hastası olmadığı doktor raporları ile sabittir. Ailesi olarak bizi de suçlu gören bilirkişi raporu doktor vasfı olmayan 2’si mühendis biri öğretmen 3 kişi tarafından hazırlanmıştır” dedi.

Baba Dizi, bilirkişi heyetinin tıp dışı alanlarda olmasına rağmen nörolojik değerlendirme yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Makine mühendisinden doktor oluyorsa şayet doktor olacak gençlerin 6 sene tıp fakültesinde eğitim görmelerine gerek yok o zaman. Bizi sanık koltuğuna oturtup olayda ihmali olanları kusursuz göstermişler.”

Aile, bilirkişi raporuna itiraz ederek heyetteki üç kişi hakkında da dava açtı.

"BERRA ÖLDÜKTEN SONRA OKULA GELDİ GİBİ GÖSTERİLDİ"

Baba İsmail Dizi’nin iddiasına göre okul yönetimi, yaz okuluna katılan 140 öğrencinin MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) kaydını zorunlu olmasına rağmen zamanında yapmadı. Kayıtlar, Berra’nın ölümünden tam 21 gün sonra, 1 Eylül 2025 tarihinde sisteme girildi.

Dizi, “Listede hayatta olmayan kızımın da ismi vardı. Ölü kızımın 1 Eylül tarihinde okula geldiği gösterilmiş” diyerek belgeleri savcılığa sundu. Ayrıca okulun iş güvenliği (İSG) belgelerini ölüm olayından sonra hazırladığını, aceleyle düzenlenen raporlarda ciddi usulsüzlükler olduğunu ileri sürdü.

İsmail Dizi, “Başka bir firmanın acil eylem planını okulun eylem planı gibi düzenleyip koymuşlar. Havuz yerine hava tankı yazmışlar. Havuz kaçak olduğu için görünmüyor” ifadelerini kullandı. Dizi, ayrıca İSG uzmanlarının havuzla ilgili eksikliklere rağmen üç ay tolerans verdiğini, bu kişilere yönelik suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"KIZIM SOĞUK ALGINLIĞINDAN HASTANEYE GİTMİŞTİ"

Olayla ilgili ifadesi alınan anne Beyza Turan, okul öğretmenlerinden birinin “Berra olaydan 8 ay önce epilepsi nöbeti geçirdi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Turan, “O tarihte kızımın epilepsiden değil burun akıntısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye gittiği belgelerle sabittir” dedi.

Bilirkişi heyetinin raporuna tepki gösteren anne Turan, “Bursa Adli Tıp Kurumu kızımın ölüm sebebini belirleyemeyip İstanbul Adli Tıp Başkanlığının görüşüne başvururken nasıl oluyor da bu 2 mühendis ve bir öğretmenden oluşan bilir kişi heyeti kızımın epilepsi ve saradan öldüğüne dair karar verebiliyor bunu anlamış değilim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Turan ayrıca, bilirkişilerin savcılık dosyasında yer alan doktor raporlarını dikkate almadığını belirterek, “Bir öğretmenin gerçek dışı ifadesi esas alınıp kızımın ölüm sebebini ihtisas alanları olmamasına rağmen epilepsi olarak kararlaştırmışlar ve bu şekilde rapor etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Minik Berra’nın ölümüne ilişkin soruşturma İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülüyor. Aile, hem bilirkişi heyetinin hem de okul yönetiminin ihmalleri nedeniyle hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtiyor.

Yaşamını yitiren Berra Dizi, İnegöl İsaören Kent Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Olayla ilgili raporlar İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda yeniden inceleniyor.