Beşiktaş Belediye Başkan Vekili belli oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi. Ömer Rasim Şişman, 3 boş oya karşılık, 26 oy alarak belediye başkan vekili seçildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili belli oldu
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak, Beşiktaş Belediye Meclisinde başkan vekilliği için oylama yapıldı.

Beşiktaş Belediye Meclisi toplantısı, Meclis Birinci Başkan Vekili Özge Önsen Belen başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı. Özge Önsen Belen, "Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, bugün belediye başkan vekilimizi seçmek üzere toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman'ın aday gösterilmesinin ardından gizli oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 3 boş oya karşılık, 26 oy alan Ömer Rasim Şişman, belediye başkan vekili seçildi.

Ömer Rasim Şişman, yaptığı açıklamada, bu görevin geçici olduğunu söyledi.

Rıza Akpolat'ın makam odasını kapalı tutacağını ama belediyenin kapılarının halka ve komşularına sonuna kadar açık olduğunu belirten Ömer Rasim Şişman, "Bu kenti hep birlikte ve ortak akılla yöneteceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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