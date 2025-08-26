Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması: İddianame kabul edildi

Beşiktaş Belediyesi’nin 2019 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan alımlara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Soruşturma, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen alımlara yönelik başlatılmıştı. Hazırlanan iddianame kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü ve halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in de bulunduğu toplam 8 şüpheli yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kutlamalar için yapılan alımlarda usulsüzlük tespit edildiği iddiasıyla şüpheliler hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlaması yöneltti.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava sürecinin başlayacağı belirtildi. Şüpheliler hakkında açılan davanın 30 Ekim tarihinde görüleceği açıklandı.

