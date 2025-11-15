Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme meydana geldi

Alınan ilk bilgilere göre, İstanbul Beşiktaş'ta, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde, Kabataş İskelesi'nin hemen yanında devam eden M7 metro hattı inşaatında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme sırasında iskelede bulunan 2 işçi kendi imkanlarıyla enkaz altından çıkmayı başarırken, 2 işçi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıntılar geliyor...