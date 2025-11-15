Fatih'te ''gıda zehirlenmesi'' soruşturmasında yeni gelişme: Otel tahliye edildi!

Almanya’dan gelen Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği olay sonrası, polis ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı otel tamamen tahliye edilerek misafirler çevredeki diğer tesislere yönlendirildi.

Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal’ın (3) konakladığı otelde polis ekipleri geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

Almanya’dan İstanbul’a gelen ailenin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle başvurduğu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamaması üzerine otelde ayrıntılı araştırma başlatıldı.

EŞYALAR LOBİYE İNDİRİLDİ, MATERYALLER TEK TEK TOPLANDI

Olay yeri inceleme ekipleri, otelin farklı bölümlerinde çalışma yaptı. Aileye ait kişisel eşyalar lobiye taşınarak tek tek incelendi. İncelemeler sırasında bazı materyaller laboratuvar analizine gönderilmek üzere toplandı. Ekiplerin çalışması otelin tüm katlarında devam etti.

İncelemeler sürerken, olayın yaşandığı otelde konaklayan misafirlerin güvenlik gerekçesiyle tahliyesine karar verildi. Çevredeki diğer otellere yönlendirilen konuklar, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından binayı tamamen boşalttı.

Otelin tahliye edilmesiyle birlikte polis çalışmalarının bir bölümü tamamlanırken, ailenin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın nedenine ilişkin incelemeler çok yönlü şekilde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

