Antalya’da dağ yürüyüşü kabusa döndü: Mahsur kalan iki genç JAK ve AFAD tarafından kurtarıldı

Konyaaltı’nda Arapuçtu Dağı’na tırmanan iki genç, dönüş yolunda engebeli arazide ilerleyemeyince 112’yi arayıp yardım istedi; JAK ve AFAD ekipleri yaklaşık iki saatlik operasyonla gençlere ulaşarak kurtardı.

Antalya’da dağ yürüyüşü kabusa döndü: Mahsur kalan iki genç JAK ve AFAD tarafından kurtarıldı
Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçardır Mahallesi'ndeki Arapuçtu Dağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yürüyüş yapmak üzere yola çıkan G.D. (17) ve Abdullah D. (18) isimli iki genç, dağın zirvesine ulaştıktan sonra inişe geçti.

Ancak, dönüş yolundaki arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle iki genç, yollarına devam edemeyerek bulundukları noktada mahsur kaldı.

112'Yİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİLER

Hareket edemeyeceklerini anlayan gençler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Gençler, görüştükleri görevlilere sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak bulundukları yerden kendi imkanlarıyla inemeyeceklerini net bir dille belirtti.

Bu ihbar üzerine, gençlerin yardımına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

İhbarın hemen ardından harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri, gençlerin bildirdiği konuma kısa süre içerisinde ulaştı. Ekipler, ulaştıkları noktada gençleri mahsur kaldıkları yerden güvenle indirmek için detaylı bir kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü ve yaklaşık 2 saat süren titiz çalışmanın ardından iki genç, bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan gençler, bölgede hazır bekleyen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

