Kendisine saldıran sokak köpeğini vurmuştu: Emekli astsubay serbest bırakıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, gece geç saatlerde silahla yaralama olayıyla sarsıldı. Emekli bir astsubayın, kendisine saldırdığı iddiasıyla bir sokak köpeğini tabancayla vurduğu, şahsın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Olay, Kuşadası'na bağlı Camikebir Mahallesi'nde, Güvercinada yolu üzerindeki Bülent Ecevit Parkı yakınlarında meydana geldi. Olayın gece saat 01.15 sularında gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Edinilen bilgilere göre, emekli astsubay olduğu tespit edilen Murat G., kendisine doğru havlayarak gelen sokak köpeğini tabancasını kullanarak vurdu. Olayın ardından polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Murat G. emniyete götürüldü.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan emekli astsubay Murat G., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şahsın, köpeğin kendisine saldırdığı gerekçesini öne sürdüğü öğrenildi.

Olayda yaralanan sokak köpeğinin durumuyla ilgili de bilgi paylaşıldı. Yaralı hayvanın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım, Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldüğü ve burada tedavi altına alındığı belirtildi.

