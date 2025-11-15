İzmir'de yangın! Hayvansever kadın 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Mermerli Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki Şule Çörekçi, 30 kedisi ile birlikte evinde çıkan yangında feci şekilde can verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de yangın! Hayvansever kadın 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Edinilen bilgilere göre, Çörekçi'nin 30 kedisiyle birlikte yaşadığı konutta başlayan alevlerin çıkış sebebi henüz tespit edilemedi. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin durumu acil ekiplere bildirmesi üzerine, bölgeye derhal itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, ekiplerin evde gerçekleştirdiği inceleme, trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan kontrolde Çörekçi'nin ve evdeki 30 kedisinin tamamının yaşamını yitirdiği belirlendi.

"ISLAK BURUNLAR PATİ EVİ"NİN KURUCUSUYDU

Çevresinde bir hayvansever olarak tanınan Şule Çörekçi'nin, "Islak Burunlar Pati Evi" isimli oluşumun da kurucusu olduğu bilgisine ulaşıldı. Merhumenin konutunda tek başına yaşadığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Çörekçi'nin cenazesi, işlemler için İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Kusursuz lider İspanya, Kvaratskhelia'lı Gürcistan deplasmanında! İşte yayın bilgileri...Kusursuz lider İspanya, Kvaratskhelia'lı Gürcistan deplasmanında! İşte yayın bilgileri...Spor
Galler-Lihtenştayn karşılaşması başlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Galler-Lihtenştayn karşılaşması başlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir yangın
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuşuyor
‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ Ulusal Kanal'da
Zehirlenen aileden sonra 2 kişi fenalaştı!
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Çok Okunanlar
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün! Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu?
Mevduat yarışında işler değişti Mevduat yarışında işler değişti
Onlarca ilçe karanlığa gömülecek! Onlarca ilçe karanlığa gömülecek!
Ünlü ekonomist asgari ücret zammı için son noktayı koydu Ünlü ekonomist asgari ücret zammı için son noktayı koydu