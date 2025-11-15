İzmir'de yangın! Hayvansever kadın 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çörekçi'nin 30 kedisiyle birlikte yaşadığı konutta başlayan alevlerin çıkış sebebi henüz tespit edilemedi. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin durumu acil ekiplere bildirmesi üzerine, bölgeye derhal itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, ekiplerin evde gerçekleştirdiği inceleme, trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan kontrolde Çörekçi'nin ve evdeki 30 kedisinin tamamının yaşamını yitirdiği belirlendi.

"ISLAK BURUNLAR PATİ EVİ"NİN KURUCUSUYDU

Çevresinde bir hayvansever olarak tanınan Şule Çörekçi'nin, "Islak Burunlar Pati Evi" isimli oluşumun da kurucusu olduğu bilgisine ulaşıldı. Merhumenin konutunda tek başına yaşadığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Çörekçi'nin cenazesi, işlemler için İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.