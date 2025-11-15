Kusursuz lider İspanya, Kvaratskhelia'lı Gürcistan deplasmanında! İşte yayın bilgileri...

Avrupa DK Elemeleri E Grubu'nun 9. haftası, müthiş bir maça sahne oluyor! Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan, 15 gol atıp henüz GOL YEMEYEN lider İspanya (12 Puan), grupta 3 puanla 3. sırada yer alan Gürcistan'a konuk oluyor.

Grupta kaderi belirleyecek bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 20:00'de başlayacak olan Gürcistan - İspanya maçı, Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak.

Bu zorlu 90 dakika, S Sport Plus ve EXXEN platformlarından canlı yayınlanacak. 

Karşılaşmada Fransız hakem B. Bastien düdük çalacak.

GRUPTA SON DURUM

Maç öncesi E Grubu'nda İspanya, 4'te 4 yaparak 12 puanla ve +15'lik inanılmaz averajıyla (kalesinde gol görmedi) namağlup lider durumda. Ev sahibi Gürcistan ise 4 maçta topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İki takımın form grafikleri de zıt: İspanya son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alırken, Gürcistan bu periyotta 3 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İki takım arasında 11 Ekim'de oynanan ilk maçı İspanya 2-0 kazanmıştı.

İŞTE İLK 11'LER!

Ev sahibi Gürcistan'ın en büyük umudu, Napoli'nin süperstarı Khvicha Kvaratskhelia olacak. İki takım da sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor. İşte kadrolar:

Gürcistan (Willy Sagnol): G. Mamardashvili; G. Gocholeishvili, L. Lochoshvili, S. Goglichidze, V. Mamuchashvili; I. Tabatadze, A. Mekvabishvili, O. Kiteishvili; Z. Davitashvili, B. Zivzivadze, Kvaratskhelia.

İspanya (Luis de la Fuente): U. Simon; P. Porro, P. Cubarsi, A. Laporte, M. Cucurella; M. Merino, M. Zubimendi, F. Ruiz; F. Torres, M. Oyarzabal, A. Baena.

