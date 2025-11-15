Denizli’de su borusu kazısında şok keşif: 3.500 yıllık insan kemikleri ortaya çıktı

Acıpayam’da yürütülen su borusu çalışması sırasında açılan çukurda beş küp bulundu; küplerin içinden milattan önce 1500 yılına tarihlenen insan kemikleri çıkarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Denizli’de su borusu kazısında şok keşif: 3.500 yıllık insan kemikleri ortaya çıktı
Yayınlanma:

Olay, Ucarı Mahallesi sınırlarındaki bir arazide gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede su borusu hattı döşemek için bir kazı faaliyeti başlattı.

Çalışmayı yürüten personel, kazı alanındaki çukurda 5 adet ayrı küpün varlığını fark etti. Bu beklenmedik gelişme üzerine durum, vakit kaybetmeksizin jandarma ve Müze Müdürlüğü birimlerine bildirildi.

MÖ 1500 YILINA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Küpler üzerinde inceleme yapmak üzere bölgeye intikal eden müze görevlileri, yaptıkları analizde kemiklerin insana ait olduğunu teyit etti. Görevliler, bulunan kalıntıların milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendirdi.

Tarihi kemiklerin tespit edilmesinin hemen ardından, yetkililer tarafından alanda kapsamlı bir kurtarma kazısı başlatıldı. Bölgedeki çalışmaların halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

İzmir'de yangın! Hayvansever kadın 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybettiİzmir'de yangın! Hayvansever kadın 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybettiYurt
Kusursuz lider İspanya, Kvaratskhelia'lı Gürcistan deplasmanında! İşte yayın bilgileri...Kusursuz lider İspanya, Kvaratskhelia'lı Gürcistan deplasmanında! İşte yayın bilgileri...Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

denizli
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuşuyor
‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ Ulusal Kanal'da
Zehirlenen aileden sonra 2 kişi fenalaştı!
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Çok Okunanlar
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün! Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu?
Mevduat yarışında işler değişti Mevduat yarışında işler değişti
Ünlü ekonomist asgari ücret zammı için son noktayı koydu Ünlü ekonomist asgari ücret zammı için son noktayı koydu
A101 15‑21 Kasım “Haftanın Yıldızları” kataloğu yayınlandı! A101 15‑21 Kasım “Haftanın Yıldızları” kataloğu yayınlandı!