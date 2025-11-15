Denizli’de su borusu kazısında şok keşif: 3.500 yıllık insan kemikleri ortaya çıktı

Olay, Ucarı Mahallesi sınırlarındaki bir arazide gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede su borusu hattı döşemek için bir kazı faaliyeti başlattı.

Çalışmayı yürüten personel, kazı alanındaki çukurda 5 adet ayrı küpün varlığını fark etti. Bu beklenmedik gelişme üzerine durum, vakit kaybetmeksizin jandarma ve Müze Müdürlüğü birimlerine bildirildi.

MÖ 1500 YILINA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Küpler üzerinde inceleme yapmak üzere bölgeye intikal eden müze görevlileri, yaptıkları analizde kemiklerin insana ait olduğunu teyit etti. Görevliler, bulunan kalıntıların milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendirdi.

Tarihi kemiklerin tespit edilmesinin hemen ardından, yetkililer tarafından alanda kapsamlı bir kurtarma kazısı başlatıldı. Bölgedeki çalışmaların halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı.