Son dakika: Çanakkale açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bir deprem meydana geldiğini kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada, sarsıntının Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları merkezli olduğu belirtildi. Meydana gelen depremin büyüklüğünün 4 olduğu kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih:2025-11-15

Saat:21:29:12 TSİ

Enlem:39.60778 N

Boylam:25.98861 E

Derinlik:8.33 km