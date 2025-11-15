Son dakika: Çanakkale açıklarında deprem!

Son dakika... Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika: Çanakkale açıklarında deprem!
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bir deprem meydana geldiğini kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada, sarsıntının Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları merkezli olduğu belirtildi. Meydana gelen depremin büyüklüğünün 4 olduğu kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-11-15
Saat:21:29:12 TSİ
Enlem:39.60778 N
Boylam:25.98861 E
Derinlik:8.33 km

Fatih'te ''gıda zehirlenmesi'' soruşturmasında yeni gelişme: Otel tahliye edildi!Fatih'te ''gıda zehirlenmesi'' soruşturmasında yeni gelişme: Otel tahliye edildi!Gündem
Uzman isimden İstanbul için kritik uyarı: Bu ilçeler risk altında!Uzman isimden İstanbul için kritik uyarı: Bu ilçeler risk altında!Gündem
deprem
Günün Manşetleri
Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuşuyor
‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ Ulusal Kanal'da
Zehirlenen aileden sonra 2 kişi fenalaştı!
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Çok Okunanlar
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün! Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu?
Mevduat yarışında işler değişti Mevduat yarışında işler değişti
Onlarca ilçe karanlığa gömülecek! Onlarca ilçe karanlığa gömülecek!
Uzman isimden İstanbul için kritik uyarı: Bu ilçeler risk altında! Uzman isimden İstanbul için kritik uyarı: Bu ilçeler risk altında!