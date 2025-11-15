Son dakika: Çanakkale açıklarında deprem!
Son dakika... Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bir deprem meydana geldiğini kamuoyuna duyurdu.
Yapılan açıklamada, sarsıntının Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları merkezli olduğu belirtildi. Meydana gelen depremin büyüklüğünün 4 olduğu kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-11-15
Saat:21:29:12 TSİ
Enlem:39.60778 N
Boylam:25.98861 E
Derinlik:8.33 km