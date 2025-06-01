Beştepe’de kritik zirve: Kabine toplanıyor!

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Gözler, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin ara buluculuk girişimlerine ve Terörsüz Türkiye sürecine çevrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beştepe’de kritik zirve: Kabine toplanıyor!
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Kabine, 3 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Gündemin en sıcak başlıklarını Rusya-Ukrayna barış süreci, Terörsüz Türkiye vizyonu ve CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar oluşturacak.

RUSYA-UKRAYNA ATEŞKESİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomim'e göre, Kabine’nin ana gündem maddelerinden biri, Rusya-Ukrayna savaşı ve barış müzakereleri olacak. Türkiye’nin yürüttüğü mekik diplomasisi çerçevesinde, 16 Mayıs’ta İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleştirilen kritik buluşmanın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem Rusya hem de Ukrayna’ya yaptığı ziyaretler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri ve İstanbul’da kurulması planlanan yeni barış masasına ilişkin stratejiler, Kabine üyeleriyle paylaşılacak. Barış masasının somut adımları yeniden ele alınacak.

Kabine’de ele alınacak bir diğer önemli başlık ise “Terörsüz Türkiye” süreci olacak. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih takvimi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) raporları doğrultusunda masaya yatırılacak. Sürecin güvenlik boyutu ve alınacak yeni tedbirler, ilgili bakanlıkların sunumlarıyla değerlendirilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde kamuoyunda tartışma yaratan CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların detaylarını Kabine’ye sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce sinyalini verdiği yerel yönetim reformu ve denetim mekanizmaları da gündeme gelecek.

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