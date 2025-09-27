Beyaz et sektörüne tarihi ceza! 13 firmaya 3 trilyon 704 milyon TL ceza kesildi

Rekabet Kurulu’nun beyaz et sektörüne yönelik başlattığı dev soruşturma tamamlandı. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilen 13 firmaya toplam 3 trilyon 704 milyon 16 bin 870 TL idari para cezası kesildi. Karar, sektörün en büyük şirketlerini kapsıyor.

Rekabet Kurumu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin fiyat politikalarını mercek altına aldı.

Yapılan açıklamada, şu firmalar hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerine yönelik soruşturma yapıldığı belirtildi:

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (LEZİTA)
Akpiliç Tic. Ltd. Şti. (AKPİLİÇ)
As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (ASPİLİÇ)
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (BANVİT)
Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ (BAKPİLİÇ)
Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (BEYPİLİÇ)
Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ (BOLEZ)
Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. AŞ (BUPİLİÇ)
CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP)
Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (ERPİLİÇ)
Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (GEDİK)
Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (HASTAVUK)
Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (KESKİNOĞLU)
Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (ŞENPİLİÇ)

5 FİRMA İHLALİ KABUL ETTİ

Soruşturma sürecinde bazı şirketler, ihlali kabul ederek uzlaşma başvurusunda bulundu.

“BEYPİLİÇ, BOLEZ, KESKİNOĞLU, LEZİTA ve ŞENPİLİÇ’in uzlaşma başvurusunda bulunduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerini kabul ettikleri ifade edildi.”

Bu firmalar hakkında soruşturma uzlaşma usulüyle sonlandırıldı ve idari para cezasında %25 indirim uygulandı. Sonuç olarak toplam 1 milyar 29 milyon 355 bin 317 TL para cezası kesildi.

8 FİRMAYA DEV CEZA

Kurul, diğer firmalar için çok daha ağır bir yaptırım uyguladı.

“Kurul, AKPİLİÇ, ASPİLİÇ, BAKPİLİÇ, BANVİT, BUPİLİÇ, ERPİLİÇ, GEDİK ve HASTAVUK'u rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 2 milyar 674 milyon 661 bin 552 TL para cezasına çarptırdı.”

Böylece, beyaz et sektöründe yürütülen soruşturmada toplam ceza tutarı 3 trilyon 704 milyon 16 bin 870 TL’ye ulaştı.

CP hakkında ise herhangi bir ihlale yönelik bulguya rastlanmadığı için ceza uygulanmadı.

