Futbolu sarsan skandal: 7 milli futbolcuya sahtecilikten men cezası

FIFA tarafından açıklanan karara göre, belgede sahtecilik suçlamasıyla cezalandırılan futbolcular 1 yıl boyunca hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyecek.

FIFA’nın kararında adı geçen futbolcular arasında Avrupa liglerinde forma giyen isimler de bulunuyor.

“FIFA'nın ceza verdiği 7 futbolcu arasında İspanya'nın Alaves kulübünden Fakundo Garces'in yanı sıra Gabriel Felipe, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irasabal ve Hector Alejandro Jevel Serrano da yer alıyor.”

Oyuncuların kökenleri ise farklı ülkelerden geliyor. Karara göre bu futbolcular Arjantin, İspanya, Brezilya ve Hollanda kökenli.