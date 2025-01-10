Beyaz Saray: "Türkiye'nin güvenlik endişeleri geçersiz değil"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele kapsamında Amerikan güçlerinin varlığını sürdüreceklerini belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beyaz Saray: "Türkiye'nin güvenlik endişeleri geçersiz değil"
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Kirby, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin geçersiz olmadığını vurguladı. “Türklerin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Türkiye’nin bu endişeleri geçersiz değil,” dedi.

Telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Türkiye ve Suriye'deki duruma dair önemli açıklamalarda bulunan Kirby, Suriye’deki varlıklarının ana amacının DEAŞ’la mücadele olduğunu yineledi. PKK/YPG konusundaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Kirby, bu konuda daha fazla detay vermekten kaçındı.

ABD’nin Suriye’deki Varlığı: "DEAŞ’a Karşı Mücadele Devam Ediyor"

Kirby, Suriye’deki ABD askerlerinin varlık sebebinin DEAŞ’la mücadele olduğunu vurguladı. “DEAŞ büyük ölçüde zayıflatıldı ancak hala aktif bir tehdit. Bu nedenle askerlerimiz, DEAŞ’a karşı harekete geçmek için SDG ile işbirliği yapıyor. Bu misyonda herhangi bir değişiklik yok,” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik güvenlik endişelerini anladıklarını belirten Kirby, bu durumu daha da istikrarsızlaştıracak adımlara karşı uyardı. Özellikle PKK/YPG unsurlarının DEAŞ karşıtı operasyonlarındaki işbirliği kapasitesinin olumsuz etkilenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Fransa’nın Suriye'ye Asker Gönderme Planı Hakkında Açıklama

Fransız askerlerinin Suriye'ye gönderilmesi ihtimaliyle ilgili soruya yanıt veren Kirby, konuya dair ABD’nin bir yorum yapmayacağını belirtti. Fransa ve Türkiye’nin bu konuda kendi pozisyonlarını belirleyeceklerini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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