Beyaz Saray'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakın temastayız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Türkiye destekli muhalif güçlerin bölgede ilerleme kaydetmesinin ardından hem Türkiye hem de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yakın temasta olduklarını açıkladı.

Kirby, “Türkiye destekli muhaliflerin ilerleyişinin ardından, bölgedeki durumu yakından izliyoruz ve taraflarla sürekli iletişim halindeyiz” ifadelerini kullandı.

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