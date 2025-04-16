Beykoz Belediyesi'nde ‘ihale’ krizi: Başkan Yardımcısı adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bazı mal alımı ihalelerine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Gül, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Gül’ün adliyedeki ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

KÖSELER DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma sürecinde, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.

Fidan Gül’ün ismi, daha önce de gündeme gelmişti. Daha önce Kültür ve Spor Müdürlüğü görevlerinde bulunan Gül, ardından Beylikdüzü Belediyesi'nde kreş müdürü olarak görev yapmıştı.

2024 yılının haziran ayında Beykoz Belediyesi'nde Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başlayan Gül’ün, Büyükçekmece Adliyesi'nde ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılamasının devam ettiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı.