Beyoğlu Başkanı Güney ifadeye çağrıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı. Güney, ‘ifade vermek üzere adliyede.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beyoğlu Başkanı Güney ifadeye çağrıldı!
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Soruşturma kapsamında, seçim sürecine ilişkin iddiaların detaylı olarak incelendiği belirtilirken, savcılığın süreci titizlikle yürüttüğü ifade edildi. İnan Güney’in ifadesinin ardından soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin yaşanabileceği öngörülüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik 'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Güney ifade vermek için sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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