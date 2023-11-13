Beyoğlu Saldırısı Üzerinden 1 Yıl Geçti

Saldırıyı yapan teröristin PKK'nın Suriye kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde eğitim alarak Türkiye'ye geçtiği biliniyor. Türkiye'ye tehdit halen o bölgelerden geliyor.

İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısının üzerinden tam 1 yıl geçti.



Suriye'den geldiği tespit edilen teröristin saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi de yaralanmıştı.



Saldırıyı düzenleyen teröristin PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki kamplarında eğitim aldığı tespit edildi.



Bombacı terörist kaçak yollardan Türkiye'ye girerek İstanbul'a gelmiş bir süre sonra da İstiklal Caddesinde saldırıyı düzenlemişti.



Saldırı sonrası bombacı terörist ve saldırıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 36 kişi yakalanmıştı.



Milli İstihbarat Teşkilatı da saldırıda kilit rol oynayan sözde terör örgütü yöneticisi Halil Menci'yi 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirilmişti.



Suriye'nin kuzeyinden gelen terör tehditleri, Türkiye için öncelikli sorunlardan biri.



ABD, bölgede terör örgütünü askeri olarak eğitmeye, iktisadi olarak desteklemeye devam ediyor. Bölücü terör örgütüne kol kanar geren ABD Suriye'de bir Türk SİHA'sını bile düşürdü...



Türkiye'den ise somut adımlar bekleniyor. Uzmanlar bölgedeki ABD tehdidine karşı atılması gereken ilk adımlardan birisi Türkiye-Suriye iş birliği olduğunu vurguluyor.





