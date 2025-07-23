Beyoğlu’nda korkutan patlama! Valilik’ten açıklama geldi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir büfede meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın altındaki büfede yaşanan patlama sonrası bina çöktü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyoğlu’nda korkutan patlama! Valilik’ten açıklama geldi
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Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu’na bağlı Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak’taki zemin + 2 katlı binanın altındaki büfede henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bina büyük ölçüde çöktü.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bina enkazı üzerinde detaylı arama ve inceleme çalışmaları başlattı. Güvenlik gerekçesiyle sokak trafiğe kapatıldı.

“CAN KAYBI YOK, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak’ta bulunan ve zemin artı 2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.”

Binanın giriş katındaki büfeci Salih Avşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçeriden, benim oradan bir patlama sesi gelmiş. Tüp patlamıştır muhtemelen, net olarak bilmiyorum. Sonuçlar çıkmadan daha fazla şey söylemek yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin enkazdaki incelemeleri sürüyor.

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