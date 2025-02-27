Bilirkişi iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu, 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bilirkişi iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, soruşturma şüphelilerinin lehine sonuç doğuracak kararlar vermesi amacıyla alenen hedef gösterdiğini belirterek, ‘Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’na 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. İddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu, 12 Haziran tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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