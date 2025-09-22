Bir deprem daha! Balıkesir yine sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, deprem 22 Eylül 2025 saat 17.16’da kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olarak açıklanırken, büyüklüğü 4.0 (Mw), derinliği ise 14 kilometre olarak belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkez başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.