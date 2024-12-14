Bir ömre evet dediler, Vatan Partisi’ne üye oldular

Nikah törenine gelin ve damadın coşkulu girişinin ardından, çift "bir ömre evet" diyerek dünya evine girdi. Törene katılan Doğu Perinçek, çiftin mutluluğunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Emel ve Onur Çağlayan’ın nikahlarına tanıklık etmekten çok mutluyuz. Kendilerine gönül gönüle bir ömür diliyoruz. Türkiye’nin geleceğini birlikte kuracakları bir yaşam temenni ediyoruz."

Emel Çinkaya’nın Vatan Partisi’ne katılımı, nikah törenine farklı bir anlam kattı. Doğu Perinçek’in eşi Şule Perinçek ile birlikte yer aldığı törende, yeni çift hem mutluluğunu hem de ideallerini paylaştı.

Çift, nikahın ardından Doğu Perinçek ve eşi Şule Perinçek ile fotoğraf çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.