Bir ömre evet dediler, Vatan Partisi’ne üye oldular

Hayatlarını birleştirme kararı alan Emel Çinkaya ve Onur Çağlayan çifti, nikah törenlerinde çifte mutluluk yaşadı. Nikah töreninde Vatan Partisi’ne üye olan Emel Çinkaya’ya rozetini, aynı zamanda çiftin nikah şahidi olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek taktı.

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Bir ömre evet dediler, Vatan Partisi’ne üye oldular
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Nikah törenine gelin ve damadın coşkulu girişinin ardından, çift "bir ömre evet" diyerek dünya evine girdi. Törene katılan Doğu Perinçek, çiftin mutluluğunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Emel ve Onur Çağlayan’ın nikahlarına tanıklık etmekten çok mutluyuz. Kendilerine gönül gönüle bir ömür diliyoruz. Türkiye’nin geleceğini birlikte kuracakları bir yaşam temenni ediyoruz."

Emel Çinkaya’nın Vatan Partisi’ne katılımı, nikah törenine farklı bir anlam kattı. Doğu Perinçek’in eşi Şule Perinçek ile birlikte yer aldığı törende, yeni çift hem mutluluğunu hem de ideallerini paylaştı.

Çift, nikahın ardından Doğu Perinçek ve eşi Şule Perinçek ile fotoğraf çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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