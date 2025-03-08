Bisikletle gezen çocuğa çarpıp kaçmıştı: Aracından kopan parçalarla yakalandı

Şanlıurfa'da, 6 yaşındaki bir çocuğa çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü, aracından kopan parçalardan yola çıkılarak yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bisikletle gezen çocuğa çarpıp kaçmıştı: Aracından kopan parçalarla yakalandı
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, 4 Mart tarihinde meydana gelen kazada, bisikletiyle yolculuk yapan 6 yaşındaki M.A.Ç., bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından, kamyonet sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Ancak, kamyonetten yola düşen parçalar, sürücünün yakalanmasında belirleyici oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 yaşındaki çocuğun durumu ağırken, hemen olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.A.Ç.’yi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Çocuğun tedavi süreci devam ederken, jandarma ekipleri de kaçan sürücüyü bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

JANDARMA, KOPAN PARÇALARDAN YOLA ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçan kamyonet sürücüsünün peşine düştü. Kaza anında araçtan kopan parçalardan yola çıkarak başlatılan soruşturma, sürücünün kimliğini tespit etmek için titiz bir çalışma yürütülmesine olanak sağladı.

Jandarma ekipleri, 3 gün süren yoğun çalışmalar sonucu, kazaya karışan kamyonetin sürücüsünün E.D. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmaların ardından, E.D. gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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