BM kürsüsünde peş peşe kararlar: Dört ülke daha Filistin’i tanıdı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki Filistin zirvesinde peş peşe tarihi kararlar alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda tarihi anlar yaşandı. Daha önce Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM kürsüsünde kararını duyurdu. Macron, “Filistin’i devlet olarak resmen tanıyoruz.” dedi.

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen konferansta konuşan Macron, “Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi. Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun “ortak sorumluluğunda” olduğunu vurguladı.

Hamas’ın elindeki esirlerin “derhal ve koşulsuz” serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, “Artık hiçbir şey Gazze’deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor.” dedi.

BELÇİKA: “DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR SİYASİ VE DİPLOMATİK SİNYAL VERİYORUZ” 

Macron’un ardından Belçika Başbakanı Bart De Wever kürsüye çıktı. De Wever, Filistin’i devlet olarak tanıdıklarını açıklayarak, “Dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik sinyal veriyoruz.” dedi.

Zirvede sadece Fransa ve Belçika değil, Lüksemburg, Monako ve Malta da tarihi karar alarak Filistin Devleti’ni tanıdıklarını açıkladı.

KANADA, İNGİLTERE VE PORTEKİZ DE FİLİSTİN’İ TANIMIŞTI

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel daha önce yaptıkları açıklamalarda Filistin’i tanıdıklarını duyurmuştu.

