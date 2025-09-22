Diyarbakır’da ev yangını: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde üç katlı bir binada çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde üç katlı binanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen olay kısa sürede faciaya dönüştü.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU YARALANDI

Yangında, anne T.Y. ile çocukları Ş.Y. (3) ve S.Y. (2) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaşındaki S.Y., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın evde büyük hasara yol açtı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

diyarbakır yangın
