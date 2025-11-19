Böcek ailesinin ölümü ile ilgili yeni gelişme: Rapor açıklandı!

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve Böcek ailesinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ailenin fenalaşmadan önce tükettiği yiyeceklerden toplanan numuneler üzerinde yapılan detaylı incelemelerin sonuçları merakla bekleniyordu. Söz konusu analizlere dair hazırlanan resmi rapor, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

İl Tarım Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen testler ve incelemeler neticesinde hazırlanan raporda, olayın seyrini değiştirebilecek bilgilere yer verildi. Yetkililer tarafından savcılığa sunulan raporda, laboratuvar ortamında incelenen gıda numunelerinin içeriğinde "uygunsuz herhangi bir madde" tespit edilemediği bildirildi.