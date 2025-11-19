Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık grup toplantısında kürsüye çıkarak gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına "Değerli milletvekilleri, sevgili yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler; AK Parti’nin bir grup toplantısında hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Buradan, sizlerin aracılığıyla 81 ilimizdeki 922 ilçedeki tüm vatandaşlarımıza da selamlarımı gönderiyorum." sözleriyle başlayan Erdoğan, selamını sınır ötesine de taşıdı. Bir şiirden alıntı yapan Cumhurbaşkanı, "Ayrıca, şairin dediği gibi: “Dostlar, ki bir kere bile selamlaşmadık ama aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz.” Bu anlamlı sözleri, Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Türk dünyasından İslam alemine kadar gözü ve gönlü bizimle olan tüm soydaş ve kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi iletmek için bir vesile olarak kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

KAZA KIRIM İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri şehitlerdi. Erdoğan, "Konuşmamın hemen başında, geçen hafta dualar ve gözyaşlarıyla Hakk’a uğurladığımız 20 kahraman askerimizi ve yangın söndürme uçağı pilotumuzu bir kez daha rahmetle yad ediyorum." diyerek acılı ailelere ve yakınlarına sabır diledi.

Düşen uçakla ilgili sürece de açıklık getiren Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için incelemelerin titizlikle ve çok yönlü bir biçimde devam ettiğini aktardı. Erdoğan, uzman ekiplerin çalışmaları sonucunda elde edilecek bilgilerin Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

İHMALİ OLAN YANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Kocaeli ve İstanbul'da yaşanan ölümlü olaylara da geniş yer ayırdı. 8 Kasım tarihinde Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden 7 işçi için Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, İstanbul'da ikisi çocuk 4 gurbetçinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmanın da büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti. Toplamda 11 kişinin hayatını kaybettiği bu iki vaka için sorumlulara gözdağı veren Erdoğan, "11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda hatası, kusuru ya da kastı olan kim varsa bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" şeklinde konuştu.

