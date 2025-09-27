Borsa İstanbul’da ikinci dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı, şirketler mercek altında!

Borsa İstanbul’da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyonu başlatıldı.

Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklamada soruşturmanın kapsamı şöyle duyuruldu:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

