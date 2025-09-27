Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı: Belirtileri başladıktan sonra kurtuluş yok!

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Akıncı, “Kuduz hastalığı; en sık kedi, köpek gibi hayvanlar tarafından ısırma ve tırmalama gibi yollarla bulaşan, beyin enfeksiyonu yaparak insanın ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır” ifadeleriyle hastalığın tanımını yaptı.

Akıncı, kuduz virüsünün enfekte hayvanların ısırması, tırmalaması veya salyasının açık yaraya ya da göz, ağız, burun gibi mukozalara temas etmesiyle bulaştığını belirtti. Virüsün sinirler boyunca ilerleyerek beyne ulaştığını ve ensefalit (beyin iltihabı) yaptığını söyleyen Akıncı, “Hastalığın belirtileri başladıktan sonra neredeyse yüzde 100 ölümcül seyreder” dedi.

TEDAVİ ŞANSI YOK, ÖNLEM HAYAT KURTARIYOR

Kuduzun belirtiler başladıktan sonra tedavisi olmadığını hatırlatan Dr. Akıncı, “Virüs vücuda girdikten sonra belirtiler başlamadan önce aşı ve immün globulin uygulandığında hastalık engellenebilir. Ancak belirtiler başladıktan sonra şu anda bilinen etkin bir tedavisi yoktur” diye konuştu.

Özellikle Afrika ve Asya’da çocukları etkileyen bu ölümcül hastalığın, ihmal edilmiş ve önlenebilir bir enfeksiyon olduğuna dikkat çekti.

BELİRTİLERİ NELER?

Kuduzun ilk aşamada grip benzeri seyrettiğini belirten Akıncı, “Ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi hafif belirtiler görülebilir. Isırılan yerde uyuşma, yanma, karıncalanma hissi tipiktir. Bu his yüz ve boyuna yayılabilir. Daha sonra şiddetli huzursuzluk, saldırganlık, anksiyete, su içememe (hidrofobi), yutkunma güçlüğü, ışık ve sese aşırı hassasiyet, felç ve kas spazmları başlar. Son aşamada koma ve ölüm meydana gelir” dedi.

Akıncı, “Kedi, köpek gibi evcil hayvanı olanların mutlaka hayvanlara kuduz aşılarını yaptırmaları gerekir. Aşı yapılana kadar da özellikle vahşi hayvanların gezindiği yerlere çıkarılmamaları önemlidir” diyerek hayvan sahiplerini uyardı.

RİSKLİ TEMAS SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Dr. Akıncı, riskli temaslarda ilk adımın yara temizliği olduğunu hatırlatarak, “Yara bol, basınçlı su ve sıvı sabunla uzun süre yıkanmalı, ardından alkol veya iyotlu antiseptik uygulanmalıdır. Bu işlem olay olur olmaz yapılmalıdır. Uygun yara temizliği kuduz virüsünü uzaklaştırmada en kritik adımdır ancak tek başına koruyucu değildir. Mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca temas edilen hayvanın kuduz aşısının olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Akıncı, hayvanın gözlem için kapalı ortamda tutulmasını tavsiye etti.

Kuduzun uzun ve belirsiz bir kuluçka süresine sahip olduğunu söyleyen Dr. Akıncı, “Aradan zaman geçmiş olsa bile mutlaka bir sağlık kuruluşuna danışılmalıdır. Kuduz, belirtileri başladıktan sonra kurtuluş şansı olmayan, sinir sistemini tahrip eden ölümcül bir hastalıktır. Bu yüzden riskli temas sonrası derhal yara temizliği, aşı ve gerekiyorsa immün globulin uygulaması hayat kurtarıcıdır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.