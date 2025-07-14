Borsa vurgunu deşifre oldu! Küçük yatırımcıyı dolandıran 8 kişi hakkında operasyon

Borsa İstanbul’da hisse fiyatlarında yapay yükseliş yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Borsa vurgunu deşifre oldu! Küçük yatırımcıyı dolandıran 8 kişi hakkında operasyon
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Borsa İstanbul’da hisse fiyatlarında yapay yükseliş yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında dikkat çeken hareketlilik tespit edildi. Soruşturma, işlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki olağan dışı dalgalanmalar ile yapay yükselişlerin küçük yatırımcılara zarar verdiği yönündeki bulgular üzerine başlatıldı.

ATLANTİS YATIRIM HİSSESİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK İDDİASI

Yapılan incelemeler sonucunda, Atlantis Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülasyon yaptığı belirlenen 8 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından işlem başlatıldı.

İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak illerinde zanlıların yakalanması için emniyet güçleri harekete geçti. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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