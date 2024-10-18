Boyun ve Daltonlar çetesi çökertildi! 166 gözaltı, 147 tutuklama

Bu kişilerden 147'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun ve iş insanı Adnan Çolak'ın da bulunduğu öğrenildi. Suç örgütü üyelerinin karıştığı olaylara dair güvenlik kamera görüntüleri de gün yüzüne çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren Barış Boyun'un yönettiği 'Boyun Grubu' ile Beratcan Gökdemir'in liderliğindeki 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon düzenledi. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve şu anda İtalya’da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un yönettiği 'Boyun Grubu', son dönemlerde Daltonlar suç örgütüyle birlikte hareket ediyordu. Grup içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılan 'Daltonlar' suç örgütünün lideri Beratcan Gökdemir'in de kırmızı bültenle arandığı ve Rusya'da cezaevinde bulunduğu biliniyor.

Düzenlenen operasyonla çalıntı araçlar veya kasklı motosikletlerle 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'yağma', 'yağma amaçlı tehdit', 'silah ticareti', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' gibi birçok suça karışan 166 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından, dün adliyeye sevk edildi. 166 şüpheliden, aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun ve borsacı iş insanı Adnan Çolak'ın da bulunduğu 147 kişi tutuklandı. 19 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca, şüphelilerin karıştığı bazı olaylara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı; bu görüntülerde şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları anlar yer alıyor.