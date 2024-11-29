BTK açıkladı: İstenmeyen arama ve mesajlara engel geliyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı ve 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak çalışmaya göre, telekom operatörleri, bayiler ve acenteler sadece kendi abonelerine reklam amaçlı arama yapabilecek.

Vatandaşların özellikle yasa dışı bahis içerikli SMS’lerden kaynaklanan şikayetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu değişiklikle, "internetsiz ev kalmasın" gibi telefon ile yapılan pazarlamaların önüne geçilmeye çalışılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı ve 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak çalışmaya göre, telekom operatörleri, bayiler ve acenteler sadece kendi abonelerine reklam amaçlı arama yapabilecek.

Bu değişiklikle, "internetsiz ev kalmasın" gibi telefon ile yapılan pazarlamaların önüne geçilmeye çalışılacak.

SMS'LER DE ENGELLENECEK!

Yeni hazırlanan taslağın en dikkat çeken konusu ise istenmeyen SMS'ler ile ilgili olacak. Özellikle yasa dışı bahis siteleri ile dolandırıcıların gönderdiği ve içerisinde URL linki olan SMS'ler vatandaşların telefonuna gelmeyecek.

BTK, yurt dışı kaynaklı mesajların engellenmesini hedeflerken, Türkiye'den gönderilen benzer içerikli mesajlar kapsam dışında tutuluyor.

Kurum, "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramalarıyla ilgili, işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı şekilde inceleyerek, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen ve vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen işletmelere zaman zaman yüksek meblağ para cezaları kesiyor.