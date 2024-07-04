AK Parti kurucusu Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u hedef aldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olmasına karşı çıktı.

Gazete Duvar'a konuşan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u hedef aldı. Mehmet Uçum'un hukuk politikalarına yön verdiğini söyleyen Arınç, "O milli yargı lafını getiren, kendini bilmez kişi" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Yargıtay'ın Can Atalay kararının da yanlış olduğunu savundu. Can Atalay özgürlük isteyen Arınç, "kişileri hürriyetinden mahrum etmek yanlıştır" dedi.

AK Parti'nin kurucu ideolojisine dönmesi gerektiğinin de altını çizen Arınç, AK Parti'nin MHP'den farklı kimliği olduğuna dikkat çekti. Arınç, AK Parti "muhafazakar demokrat" MHP ise "milliyetçi" dedi. Bülent Arınç, AK Parti'nin kendi kimliği ile yaşamaya mecbur olduğunu vurguladı.

Arınç, cumhurbaşkanlığı makamı ile genel başkanlık makamının birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyerek AK Parti'nin bunu ilan ettiği gün toplumdan puan alacağını belirtti.