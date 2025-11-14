Bungalov ilanlarıyla tuzak kurdular! 35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama

Kocaeli merkezli 11 ilde sahte bungalov kiralama ilanlarıyla 43 kişiyi dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL hareketlilik tespit edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bungalov ilanlarıyla tuzak kurdular! 35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
Yayınlanma: Güncellenme:

Kocaeli merkezli 11 ilde internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanı vererek nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin sahte hesaplar açarak “bungalov kiralama” vaadiyle vatandaşları dolandırdığını tespit etti.

43 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

Şebekenin vatandaşlardan IBAN üzerinden para topladığı, banka hesaplarında ise 35 milyon TL’lik hareketlilik bulunduğu belirlendi. Dolandırıcılık olaylarında 43 kişi mağdur edildi.

11 Kasım’da Kocaeli merkezli olmak üzere Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şebeke üyesi olduğu belirlenen 2 kişinin, operasyon öncesi başka suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 laptop, 3 bilgisayar kasası, 8 sabit disk ve 2 tablet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 23 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Ankara’da biri bebek üç kişinin öldüğü yangınla ilgili davada 4 sanık tahliye edildiAnkara’da biri bebek üç kişinin öldüğü yangınla ilgili davada 4 sanık tahliye edildiGündem
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 17 şehre kar yağacak!Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 17 şehre kar yağacak!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sahte ilan bungalov
Günün Manşetleri
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor
İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon
'Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip yeni bir alan var'
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Çok Okunanlar
Yarın 17 şehre kar yağacak! Yarın 17 şehre kar yağacak!
Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı? Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı?
İslam Memiş gram fiyatı için 8 bin TL tahmini verdi İslam Memiş gram fiyatı için 8 bin TL tahmini verdi
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi!
Altın yeniden atağa kalktı! Altın yeniden atağa kalktı!