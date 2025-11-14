Bungalov ilanlarıyla tuzak kurdular! 35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama

Kocaeli merkezli 11 ilde internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanı vererek nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin sahte hesaplar açarak “bungalov kiralama” vaadiyle vatandaşları dolandırdığını tespit etti.

43 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

Şebekenin vatandaşlardan IBAN üzerinden para topladığı, banka hesaplarında ise 35 milyon TL’lik hareketlilik bulunduğu belirlendi. Dolandırıcılık olaylarında 43 kişi mağdur edildi.

11 Kasım’da Kocaeli merkezli olmak üzere Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şebeke üyesi olduğu belirlenen 2 kişinin, operasyon öncesi başka suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 laptop, 3 bilgisayar kasası, 8 sabit disk ve 2 tablet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 23 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.