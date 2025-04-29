Bursa'da 4 günlük açlık grevi: "Gazze'deki zulme sessiz kalamayız"

Bursa’da yaşayan Gülsüm Süslü, Gazze’de süren İsrail saldırılarına dikkat çekmek için 4 gün boyunca açlık grevi yaptı. Ulusal Kanal’a konuşan Süslü, “Zulme karşı ses çıkarmak insanlık görevi” dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Bursa'da 4 günlük açlık grevi: "Gazze'deki zulme sessiz kalamayız"
Yayınlanma:

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Gülsüm Süslü, zulme karşı sessiz kalmadı. Filistin halkına destek amacıyla 4 gün süren açlık grevi yapan Süslü, yalnızca sıvı tüketerek direnişini sürdürdü.

Bursa’da yaşayan ve Filistin’e destek eylemlerinde sıkça yer alan Gülsüm Süslü, “Gazze’deki insanlar açlık ve ölümle mücadele ediyor. En azından onların sesini duyurmak için bu eylemi yaptım” dedi.

Dört çocuk annesi Süslü, savaşın durması ve Gazze’ye huzur gelene kadar eylemlerine devam edeceğini vurguladı. Süslü ayrıca dünya ülkelerine çağrıda bulunarak, “İnsanlık bu zulme daha fazla sessiz kalmamalı” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, depremin ardından İstanbul'daki hasarlı bina sayısını açıkladıBakan Kurum, depremin ardından İstanbul'daki hasarlı bina sayısını açıkladıYurt
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 30 Nisan elektrik kesintileriElektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 30 Nisan elektrik kesintileriYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

gazze israil
Günün Manşetleri
İstanbul'da kaç hasarlı bina var?
Bahçeli’den DEM Parti’ye çağrı
Türkiye-ABD Savunma Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da önemli açıklamalar
1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlara
Soğuk havalar bitiyor mu?
Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
Sahte içki operasyonu!
Vatan Partisi'nden devrimci çözüm
Meteoroloji birçok il için fırtına uyarısı yaptı
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 30 Nisan elektrik kesintileri Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 30 Nisan elektrik kesintileri
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Sarsıntılar devam ediyor: Üşümezsoy 3 ili uyardı! Sarsıntılar devam ediyor: Üşümezsoy 3 ili uyardı!
1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru 1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru
500 Bin TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? 500 Bin TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor?