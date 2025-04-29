Bursa'da 4 günlük açlık grevi: "Gazze'deki zulme sessiz kalamayız"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Gülsüm Süslü, zulme karşı sessiz kalmadı. Filistin halkına destek amacıyla 4 gün süren açlık grevi yapan Süslü, yalnızca sıvı tüketerek direnişini sürdürdü.

Bursa’da yaşayan ve Filistin’e destek eylemlerinde sıkça yer alan Gülsüm Süslü, “Gazze’deki insanlar açlık ve ölümle mücadele ediyor. En azından onların sesini duyurmak için bu eylemi yaptım” dedi.

Dört çocuk annesi Süslü, savaşın durması ve Gazze’ye huzur gelene kadar eylemlerine devam edeceğini vurguladı. Süslü ayrıca dünya ülkelerine çağrıda bulunarak, “İnsanlık bu zulme daha fazla sessiz kalmamalı” ifadelerini kullandı.