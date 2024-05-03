Bursa'da ağaçlara yıldırım düştü! Fırtına hayatı olumsuz etkiledi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çok sayıda ağaca yıldırım düştü, faciadan dönüldü.

Bursa'da ağaçlara yıldırım düştü! Fırtına hayatı olumsuz etkiledi!
Editör: Metehan Gül

Bursa’da fırtına ağaçları devirirken, Osmangazi ilçesinde ise çok sayıda ağaca yıldırım düştü.

Bursa'da ağaçlara yıldırım düştü! Fırtına hayatı olumsuz etkiledi! - Resim : 1

Bursa’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtınaya dayanamayan ağaçlar gövdesinden kırıldı.

Nilüfer ilçesinde ise devrilen ağaç lüks otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi’nde ise sıralı ağaçların üzerine yıldırım düştü.

Bursa'da ağaçlara yıldırım düştü! Fırtına hayatı olumsuz etkiledi! - Resim : 2

Devrilen ağaçların bulunduğu bölgede vatandaşların olmaması ise facianın önüne geçti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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