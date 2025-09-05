Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin detayları paylaştı. Operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilo ham madde ele geçirildi, 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.
Operasyonla ilgili bilgi veren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
“Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz.”