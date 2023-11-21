Bursa’da Palet Yüklü Kamyonet Devrildi, Kazada Yaralanan Olmadı

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde palet yüklü kamyonet devrildi. Lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan araç devrilip sürüklendi.

Bursa’da Palet Yüklü Kamyonet Devrildi, Kazada Yaralanan Olmadı
Bursa’da Lastiği Patlayan Palet Yüklü Kamyonet Devrildi
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan palet yüklü kamyonet devrildi, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kamyonet Çekici Yardımıyla Çekildi

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Tayfun C. (50) yönetimindeki 16 BBK 201 plakalı kamyonet, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrilip sürüklendi. Kamyonetin kasasındaki paletler yola saçıldı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.
Polis ekiplerinin önlem almasıyla kamyonet çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kamyonet # bursa
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