Büyük Aile Platformu 150 Bin İmzayı TBMM'ye Gönderdi

Çok sayıda demokratik kitle örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Büyük Aile Platformu, LGBT dayatmasını Meclis gündemine taşıdı.

Batı merkezli LGBT propagandasının yasaklanması ve örgütlerinin kapatılması talebiyle yurdun dört bir yanında toplanan 150 bin ıslak imzalı dilekçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.

“LGBT FAALİYETLERİ DURDURULSUN, ÖRGÜTLERİ KAPATILSIN”

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, "Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek, nesillerimizi bozmak, üremeyi durdurmak, cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu, desteklediği ve yaygınlaştırdığı LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine ivedilikle son verilmesini istiyoruz." İfadelerini kullandı. Serdar Eryılmaz, taleplerini de sıraladı:

- Basın yayın organları, her türlü kitle iletişim araçları, sosyal medya platformları ve benzeri alanlarda propaganda ve reklam faaliyetleri yasaklanmalı. Sosyokültürel terör yapılanmalarına ait dernek, vakıf ve platformlar kapatılmalı. Kamuya açık alanlarda, her türlü kurum ve kuruluşta, okullarda, üniversitelerde ve toplu taşıma araçlarında aktiviteleri engellenmeli ve kanuni düzenleme yapılmalı.

Serdar Eryılmaz, talep edilen yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi için Meclis'teki siyasi partilerle de temas halinde olacaklarını söyledi.