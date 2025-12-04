Büyükçekmece Adliyesi'nde soygun skandalı: Altınları çalıp İngiltere’ye kaçan memur için kırmızı bülten istendi

Olay, 1 Aralık 2025 tarihinde Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun bir süredir işe gelmediği bilgisi Cumhuriyet Savcısı'na ulaştırıldı.

Bunun üzerine, Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla görevliler eşliğinde emanet bürosu odası ve içerisindeki kasalar açtırıldı. Yapılan inceleme ve sayım sonucunda, adli emanet kasasından yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edildi.

Kayıp ziynet eşyalarının tespitinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek zimmet görevlisi Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı çıkardı. Gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde, zimmet memuru Erdal T.'nin, olayın ortaya çıkışından günler önce, 19 Kasım 2025 sabahı saat 08.22 sularında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı saptandı. Diğer şüpheli Kemal D. ise belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yurt dışına kaçan şüpheli Erdal T.'nin, WhatsApp uygulamasındaki arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde bir mesaj gönderdiği de öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

ÇALINANLAR SAHTE VATANDAŞLIK OPERASYONUNUN DELİLLERİ

Erdal T.'nin adli emanetten çaldığı altın ve gümüşlerin kaynağı da soruşturma sırasında ortaya çıktı. Söz konusu ziynet eşyalarının, İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen ve sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen deliller olduğu belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma derinleştiriliyor. Elde edilen bilgilere göre, şüpheli Erdal T.'nin adliyede hizmetli kadrosunda çalıştığı, kendisinde sadece emanet odasının anahtarının bulunduğu, kasanın anahtarının ise olmadığı öğrenildi. Erdal T.'nin 2022 yılında adliyede çalışmaya başladığı belirtildi. Gözaltına alınan diğer şüpheli Kemal D.'nin ise 2021 yılından beri adliyede memur olarak görev yaptığı, ve kritik bir bilgi olarak, hem adli emanet odasının hem de adli emanet kasasının anahtarının kendisinde olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, adli emanet kapısının çift anahtar sistemiyle çalışan bir çelik kapı olduğu ve bu kasaların iki ayda bir denetlendiği bilgisine ulaşıldı. En son denetimin iki ay önce yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi. Olayın, büroda rutin denetim yapıldığı sırada denetimi gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısı tarafından fark edildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ VE EŞİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ BAŞLATILDI

Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın gerçekleştirilmesi sırasında Erdal T.'nin bağlantı kurabileceği kişileri tek tek araştırıyor.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, İngiltere'ye kaçan şüpheli Erdal T. ile eşi Esma T. hakkında Adalet Bakanlığı'na kırmızı bülten çıkarılması yönünde talepte bulunulduğu öğrenildi. Öte yandan, gözaltına alınan diğer şüpheli Kemal D.'nin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.