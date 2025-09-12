“C31K” platformunda skandal içerikler: Ankara ve 14 ilde eş zamanlı operasyon

Başsavcılık, platformda başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikleri olmak üzere; hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret, deprem ve yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, mağdur ailelere yönelik taciz ve tehditler ile şehit aileleri ve yakınlarına hakaret içeriklerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

SUÇLAMALAR VE KANUNİ DAYANAK

Başsavcılık, tespit edilen içerikler nedeniyle “7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme veya bozma, verileri yok etme ve değiştirme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi veya ele geçirilmesi, suçu ve suçluyu övme, terör ve organize suç örgütleri propagandası yapma” suçlarından resen soruşturma başlattı.

TEKNİK ANALİZ VE ŞÜPHELİ TESPİTİ

Yapılan kapsamlı teknik analizler sonucunda, 84 sosyal medya hesabından 17’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 40 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden ikisinin yurt dışında olduğu belirlendi.

OPERASYON VE GÖZALTI SAYISI

Diğer 38 şüpheli için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 12 Eylül 2025’te Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, 13’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.