Çankırı merkezli "Mahzen 49" operasyonlarında bir suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığının eşgüdümünde gerçekleşen, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde, Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Mahzen 49 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere de yer verdi: