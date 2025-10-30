'Casusluk' soruşturması büyüyor: 'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!

Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini içeren "İstanbul Senin" uygulamasındaki bilgilerin yabancı ülkelere aktarıldığı iddiası üzerine 4 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları verildiği bildirildi.

Soruşturmanın odağında, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden 4.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB HANEM' isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam (4) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir" 

