“Casusluk” soruşturmasında son durum: Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Başsavcılık, şüphelilerin ifadeleri sonrası bilgilendirme notu yayımladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazeteci Merdan Yanardağ ve Siyasi Danışman Necati Özkan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

BAŞSAVCILIK: “CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMİŞTİR”

Başsavcılığın akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün’ün, Ekrem İmamoğlu’na yönelik çıkar amaçlı suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında ayrıntılı ifade verdiği belirtildi.

Bilgilendirme notunda şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Hüseyin Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında kolluk birimi ve savcılığımızda ayrıntılı ifade vermiştir. Ayrıca şüpheli Melih Geçek’in de ifadesi alınmıştır. Şahıslar başka suçtan tutuklu bulunduklarından dolayı halen tutuklu bulundukları ceza infaz kurumuna gönderilmiştir.”

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan’ın ifadelerinin ardından, savcılığın talebiyle tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildikleri öğrenildi.

