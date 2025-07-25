Çatalca’da uyuşturucu operasyonu: 60 kilo kokain ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Çatalca ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 60 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı bir operasyona imza attığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada, zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirdik. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık.”

Bakan Yerlikaya açıklamasında operasyonun koordinasyonunu yürüten kurum ve görevlilere de teşekkür etti:

“İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin Türkiye’nin geleceği açısından önemine vurgu yaparak “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.” ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.W.M. isimli yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.