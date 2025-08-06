Çay sektöründe tarihi birleşme: 100 milyon dolarlık yatırımla dünyaya açılıyorlar!

Enerji, tarım, gıda, içecek, madencilik ve gayrimenkul gibi alanlarda faaliyet gösteren Efor Holding, yeni dönem yatırım planlarını açıkladı. Yaklaşık bir yıllık satın alma görüşmelerinin ardından Ofçay’ı bünyesine katan Efor Çay, soğuk çay ve kahve üretimi için Samsun’da 70 dönümlük bir alan tahsis etti. Efor Holding Başkanı İbrahim Akkuş, “Yatırım büyüklüğü yaklaşık 100 milyon dolar olacak” dedi.

“TÜRK ÇAYLARINI DÜNYADAKİ BÜTÜN TEASHOP’LARA KOYACAĞIZ”

Dünya Gazetesi'ne göre, Ofçay birleşmesiyle birlikte üretim hacmini artıran Efor Çay, Türkiye’nin en büyük üçüncü çay üreticisi konumuna yükseldi. Günde 2 bin tonu aşan yaş çay işleme kapasitesine ulaştıklarını belirten Akkuş, “Türk çaylarının dünyada hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz. Türk çaylarını dünyadaki bütün TeaShop’lara koyacağız. Katma değerli ürünlerle 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Şu an 6 ülkeye ihracat yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Akkuş, Ofçay’ın Efor Holding çatısı altında güçlenerek, tüketici beklentilerini karşılayan ürün çeşitliliği, inovatif üretim anlayışı ve yaygın dağıtım ağı ile hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda rekabetçiliği artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Satın almayla birlikte üretim kapasitelerini yüzde 100 artırdıklarını belirten Akkuş, üretim alanında ise yüzde 85 büyüme beklentileri olduğunu kaydetti. Efor Çay ve Ofçay’ın ciro beklentisinin yaklaşık 9 milyar TL olduğunu söyledi.

Holdingin 50 yılı aşkın bir süredir Anadolu’da stratejik yatırımlarla büyüdüğünü belirten Akkuş, “Bugün tarımdan enerjiye, gıdadan gayrimenkule kadar uzanan güçlü bir sanayi ekosistemi inşa ettik. Ofçay ile gerçekleştirdiğimiz birleşme, iki köklü vizyonun sinerjisini birleştiren stratejik bir değer bütünleşmesidir” dedi.

Efor Holding CEO’su Ahmet Demir de açıklamasında, “Rekabeti dönüştürmeyi hedefleyen yönetim anlayışımızla, çay sektöründe veriye dayalı, çevik ve insana yatırım yapan bir kurumsal kültür inşa ediyoruz” diye konuştu.

“DAĞITIM KANALIMIZ 10 KAT BÜYÜDÜ, 7 BÖLGEDE 51 İLDEYİZ”

Birleşmenin sektöre getirdiği somut sonuçları paylaşan Efor Holding Gıda ve İçecek Grup Başkanı Ediz Kaboğlu, çay sektöründe yüzde 15 pazar payına ulaştıklarını ve üçüncü sıraya yükseldiklerini belirtti. Geçen yıl halka arz süreciyle 1,3 milyar TL yatırımcı güveni sağladıklarını vurgulayan Kaboğlu, “Bugün itibarıyla 13’ü aşkın üretim ve enerji tesisimizle faaliyet gösteriyoruz. Trabzon, Rize ve Artvin’deki tesislerimizde 139 bin ton yaş çay işleme kapasitemiz var. Bu üretim altyapımız, Malatya Arapgir’deki 9,95 MW’lık güneş enerji santralimizle entegre biçimde ilerliyor” dedi. Efor Çay 2024’te 18 bin 427 ton, Ofçay ise 12 bin 427 ton satış gerçekleştirdi. Tonajdaki düşüşün stratejik portföy optimizasyonu olduğunu vurgulayan Kaboğlu, “Marka değerimizi ve ciro performansımızı yukarı taşıyacak bir dönüşüm içindeyiz. Ofçay birleşmesiyle dağıtım kanalımız 10 kat genişledi. Bugün 7 bölgede, 51 ilde tüketiciyle buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Finansal tabloya ilişkin verileri paylaşan Efor Holding Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Selin Uras, “Grup olarak net satışlarda 300 milyon doları, toplam varlıklarda ise 500 milyon doları aşmış bulunmaktayız. Efor Çay’ın piyasa değeri bugün itibarıyla 1,3 milyar dolara ulaştı. Ofçay’la birlikte kısa vadede verimlilik artışı, orta vadede ise yüksek katma değerli üretim hedefimize daha hızlı ulaşacağız” dedi.